Mehrere Anzeigen Dreiste Ladendiebe packen nicht bezahlten Einkauf ganz selbstverständlich in den Kofferraum

Foto: 123rf.com

Dreister geht es kaum. Mit einer vollen Einkaufstüte verließen am Dienstag, 18. Februar, um 17.50 Uhr, zwei Amberger und ihr Besuch aus Landshut einen Lebensmittelmarkt in der Amberger Vilsstraße. Die Einkäufe darin wurden nicht gezahlt, aber selbstverständlich in den Kofferraum verladen.