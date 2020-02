Zwei Anzeigen erstattet Obdachloser greift Rauschgifthändler mit Schlagstock an

Mit Gewalt verschaffte sich am Dienstagabend, 18. Februar, 20 Uhr, ein 29-jähriger Obdachloser Zutritt in eine Wohnung im Amberger Stadtosten, in der sich sein 27-jähriger Bekannter aufhielt. Der wurde gleich an der Wohnungstüre mit einem Schlagstock angegriffen.