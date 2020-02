Vorbildliches Verhalten Zwei ehrliche junge Finder geben Geldbeutel und Handy ab

Foto: 123rf.com

Ein 19-jähriger gebürtiger Afghane fand am Dienstagabend, 18. Februar, in der Egelseerstraße in Schwandorf ein Handy der Marke Samsung. Ebenfalls am Dienstagabend fand eine 18-Jährige aus Schwandorf einen Geldbeutel samt Bargeld, Bankkarte und Ausweisen in der Industriestraße.