Zeugen gesucht Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Kater

Auf einen Kater wurde geschossen. Foto: Arndt Vladimir/123rf.com

Am Sonntag, 16. Februar, im Zeitraum zwischen 10 bis 10.05 Uhr wurde in Bruck in der Oberpfalz im Bereich Hintere Dorfstraße, ein Kater durch einen Luftgewehrschuss verletzt.