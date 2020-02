Polizei ermittelt Falsche Personalien und Zimmer nicht bezahlt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, checkte ein etwa 50-jähriger Mann in einer Pension in Bad Alexandersbad ein und mietete ein Zimmer. Dabei gab er an, dass am Freitag noch eine zweite Person anreisen würde, weshalb er noch einen Zimmerschlüssel ausgehändigt bekam.