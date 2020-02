Übung der Rettungskräfte Was passiert, wenn in Burglengenfeld der Strom ausfällt?

Foto: Stadt Burglengenfeld/Michael Hitzek

Wie wichtig ist Strom in einer Zeit der Mobilität? Das Thema Stromausfall hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen. Das Risiko für einen großflächigen und langanhaltenden Stromausfall ist heutzutage aufgrund des Klimawandels mit Wetterkapriolen, einem technischem Versagen oder aber auch von weiteren Einflüssen in den letzten Jahren deutlich angestiegen.