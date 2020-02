Anzeigen erstattet 53-Jähriger fährt mit 2,24 Promille und ohne Führerschein Auto

Foto: 123rf.com

Am Sonntagabend, 16. Februar, gegen 22 Uhr, wurden ein 53-jähriger Peugeot-Fahrer und seine Beifahrerin vor ihrem Anwesen in einem Ortsteil von Berg von der Polizeistreife angetroffen. Der Mann versperrte gerade das Fahrzeug an der Fahrertür.