Anzeige nach dem Fahrpersonalgesetz Fahrer eines Kleintransporters schummelt bei Tageskontrollblättern und wird erwischt

Am Montag, 17. Februar, gegen 3.15 Uhr, wurde ein 33-jähriger Regensburger mit seinem Kleintransporter in der Fronberger Straße in Schwandorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.