Aus Bezirksklinikum geflüchtet Entwichener Straftäter versteckt sich im Bettkasten bei einer Verwandten

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 13. auf 14. Februar, konnte ein 31-jähriger, aus einem Bezirksklinikum entwichener Straftäter in einer Wohnung einer Verwandten in Neunburg vorm Wald festgenommen werden.