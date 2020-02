Unfallflucht Unbekannter fährt gegen Außenspiegel eines geparkten Pkws und haut ab

Der Besitzer eines Pkws der Marke VW Kombi parkte sein Fahrzeug am Samstag, 15. Februar, zwischen 18.30 Uhr und 21.25 Uhr, in der Straße „Zum Bahnhof“ auf Höhe des Pfarrheims in Oberviechtach am rechten Fahrbahnrand. Nachdem er zurückkam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel abgebrochen ist.