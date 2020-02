Mann mit Stichwaffe verletzt Aggressor stellt sich nach drei Monaten selbst

In den frühen Morgenstunden des 12. Novembers 2019 kam es in einer Wohnung in der Liebigstraße in Schwandorf zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren einen 22-jährigen Dritten unter anderem mit einer Stichwaffe nicht unerheblich verletzt haben. Er wurde schließlich in einem Krankenhaus versorgt. Der Angreifer hat sich nun gestellt.