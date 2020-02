An der Rastanlage Unbekannter klaut 600 Liter Diesel während Lkw-Fahrer schläft

Foto: 123rf.com

Während ein slowakischer Lkw-Fahrer in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16. auf 17. Februar, seine gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit an der Rastanlage Oberpfälzer Alb Nord an der A6 einbrachte, wurden aus einem Tank seiner Sattelzugmaschine circa 600 Liter Diesel entwendet.