10.000 Euro Sachschaden 22-Jähriger übersieht Audi beim Linksabbiegen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

An der Kreuzung Geheimrat-Rosenthal-Straße und Christian-Höfer-Ring in Selb kam es am Samstag, 15. Februar, gegen 21.15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte.