Ordnungswidrigkeitenanzeige Hausmüll im Altkleidercontainer entsorgt

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 15. September, gegen 14.30 Uhr, war ein Mitglied der BRK-Bereitschaft Wernberg-Köblitz damit beschäftigt, die Altkleidercontainer in der Bahnhofstraße zu leeren. Hierbei fand er in einem Container, zwei mit Hausmüll gefüllte Abfallsäcke.