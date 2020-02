Zeugen und Geschädigte gesucht 18-Jähriger beobachtet Personengruppe — Spiegel an Fahrzeugen abgetreten

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

In der Nacht zum Samstag, 14. auf 15. Februar, beschädigten unbekannte Täter in der Königstraße in Hof mehrere geparkte Autos. Die Polizei sucht Zeugen.