Schlangenlinien Betrunkene Radlerin fährt der Polizei direkt in die Arme

Foto: Blazej Lyjak/123rf.com

Am frühen Sonntagmorgen, 16. Februar, fiel einer Streifenbesatzung am Viehmark in Amberg eine Radfahrerin auf, die dem Streifenfahrzeug mit Schlangenlinien entgegenfuhr.