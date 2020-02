Totalschaden Zu schnell in Amberg unterwegs – 21-Jähriger zerlegt seinen Audi A5

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. auf 16. Februar, fuhr ein 21-jähriger Landkreisbewohner mit seinem hochmotorisierten Audi A5 in Amberh vom Kreisverkehr Nabburger Torplatz kommend in Richtung Bahnhof ab. Da er zu schnell unterwegs war, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.