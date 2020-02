Randale in Amberg Mülltonne aus der Verankerung gerissen – Jugendliche unter Verdacht

In der Nacht von Freitag auf Samstag , 14. auf 15. Februar, trieben sich mehrere unbekannte Jugendliche auf dem Studentenplatz in Amberg herum.

Amberg. Dies konnte durch eine Anwohnerin beobachtet werden. Als sie am darauffolgenden Vormittag mit ihrem Hund Gassi ging, stellte sie an der Stelle, wo sich die Jugendlichen aufhielten, eine aus den Ankern gerissene Mülltonne, fest. Eine Beschreibung der Jugendlichen konnte sie aufgrund Dunkelheit nicht abgegeben. Der Schaden wird auf circa 200 Euro beziffert. Sollte jemand Angaben zu den Vandalen machen können, so bittet die Polizeiinspektion Amberg um Hinweise unter der 09621/890-320.