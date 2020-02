Gefährlich Mit 65 km/h an Kindergarten vorbeigerauscht

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, führte die Verkehrspolizeiinspektion Hof, in der Geroldsgrüner Straße in Schwarzenbach, Geschwindigkeitsmessungen durch. In diesem Bereich befindet sich ein Kindergarten, weshalb die Geschwindigkeit hier auf 30 km/h reduziert ist.