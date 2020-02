Leitplanke beschädigt Fahrer des polnischen Unfallwagens flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. Februar, stellten Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Münchberg auf der Autobahn A9 in Fahrtrichtung Süden, auf Höhe Berg, einen frischen Schaden an der rechten Schutzplanke fest. Zur Aufnahme wurden Beamte der Hofer Verkehrspolizeiinspektion verständigt.