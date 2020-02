Widerstand geleistet 51-Jähriger drohte, „sich und alle anderen“ in die Luft zu sprengen

Zum wiederholten Male mussten Beamte der Polizei Marktredwitz am Freitagnachmittag, 14. Februar, gegen 15 Uhr, in die Sedanstraße nach Selb ausrücken, nachdem Nachbarn eine lautstarke Streitigkeit mitgeteilt hatten.

Selb/Landkreis Wunsiedel. Beim Eintreffen der Streife wartete der aggressive 51-jährigen Frührentner bereits am Fenster und beleidigte die Beamten mit obszönen Gesten. Außerdem drohte er damit, sich und alle anderen in die Luft zu sprengen. Da ihnen die Tür nicht freiwillig geöffnet wurde, mussten die Beamten sich Zutritt verschaffen, wo sie von dem amtsbekannten Störenfried schon mit Schlägen und Tritten erwartet wurden. Der Angreifer, der offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen stand, konnte schließlich überwältigt und gefesselt werden. Anschließend wurde er zur Behandlung in das Bezirksklinikum Rehau eingeliefert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.