Vandalismus Jugendliche beschädigen in Wunsiedel mehrere Autos

Wunsiedel. Am Freitagabend, 15. Februar, gegen 22.30 Uhr liefen drei Jugendliche im Alter von 16 Jahren durch das Wunsiedler Stadtgebiet und hinterließen dabei eine Schneise der Verwüstung. Die drei Täter aus dem Landkreis Wunsiedel wurden dabei beobachtet, wie diese in der Sechsämterlandstraße in Wunsiedel von bislang vier Autos die rechten Außenspiegel abgetreten und zusätzlich noch einen Briefkasten abgeschlagen haben. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten die Täter auf frischer Tat betroffen und bei der anschließenden Polizeifahndung in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Die Täter leugneten jegliche Tatbeteiligung und zeigten sich äußert frech gegenüber den Beamten. Die Eltern der drei Jugendlichen wurden umgehend verständigt, ebenso wird das Jugendamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die drei Täter erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, für deren Strafmaß der Gesetzgeber eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vorsieht.

Die Polizei Wunsiedel bittet um Hinweise, insbesondere um mögliche weitere Geschädigte, denen ebenfalls ein Schaden entstanden ist.