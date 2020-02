Unfall bei Tröstau Fahrzeug schleudert auf der B303 in die Leitplanke

Am späten Donnerstagnachmittag, 13. Februar, befuhr eine 19-jährige Marktredwitzerin auf der Bundesstraße B303 von Bayreuth in Richtung Marktredwitz. In einer leichten Rechtskurve kam sie auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und touchierte mit der Front ihres Fahrzeuges die Leitplanke.