Von den Fahndern erwischt Österreicher ohne Führerschein, aber unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstagnachmittag, 13. Februar, kontrollierten die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb am Autohof in Thiersheim einen Pkw mit österreichischer Zulassung.