Die Polizei sucht Zeugen Opel zerkratzt – 2.000 Euro Schaden

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12. auf 13. Februar, wurde in der Guerickestraße in Schwandorf ein grauer Opel Insignia, der auf dem Parkplatz eines Anwesens abgestellt war, mit einem unbekannten Gegenstand an beiden Fahrzeugseiten verkratzt.