Nette Geste Am Valentinstag gibt‘s Rosen für Richtigparker

Foto: ZV KVS Oberpfalz

Rosige Zeiten für Richtigparker: Wer sein Auto am Valentinstag ordnungsgemäß parkt, bekommt von den Verkehrsüberwachern des Zweckverbands Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz ein blumiges Dankeschön an den Scheibenwischer. Die Aktion findet in 38 Verbandsgemeinden statt.