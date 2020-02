Betriebsunfall in Winklarn Bauarbeiter verletzt sich mit einem Druckluftschussapparat am Oberschenkel

Ein 49-jähriger Bauarbeiter hat sich am Dienstag, 11. Februar, 9.45 Uhr, bei Arbeiten auf einer Baustelle in Winklarn mit einem Druckluftschussapparat am Oberschenkel verletzt.