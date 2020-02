Bargeld im Visier Die Polizei sucht Zeugen für Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Teublitz

Die Textilien in dem Bekleidungsdiscounter in der Regensburger Straße interessierten die bislang Unbekannten Eindringlinge in der Nacht von Montag auf Dienstag nicht. Sie hatten es auf Geld abgesehen.