Zeugen gesucht Einbruch in Schule in Hof – Ermittlungen eingeleitet

Foto: 123rf.com

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro verursachte ein unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch, 12. Februar, in einer Schule am Pestalozziplatz in Hof. Beamte der Hofer Polizei ermitteln und leiteten ein Strafverfahren ein.