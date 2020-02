Tragischer Unfall 32-Jähriger stürzt ins Gleisbett der Nürnberger U-Bahn und stirbt

Kurz vor Mitternacht am Dienstag, 11. Februar, fiel ein 32-jähriger Mann alleinverschuldet in den Gleisbereich der U-Bahn am Haltepunkt Hohe Marter und verstarb.