Vandalismus Glastüre von Sonnenstudio eingeschlagen

Am Dienstag, 11. Februar, wurde gegen 20.15 Uhr die Glaseingangstüre des Sonnenstudios in der Hauptstraße 38 in Neunburg vorm Wald eingeworfen beziehungsweise eingeschlagen.