Turnhalle gesperrt Medizinische Probleme beim Sportunterricht – fünf Kinder müssen ins Krankenhaus

Nach dem Aufenthalt in der Turnhalle der Grundschule in der Wallstraße in Rehau (Landkreis Hof) kamen am Mittwochvormittag, 12. Februar, fünf Kinder insbesondere aufgrund medizinischer Probleme vorsorglich ins Krankenhaus. Die Polizeistation Rehau hat in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Hof die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.