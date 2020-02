150.000 Euro Schaden Wohnhausbrand in Röslau – zwei Bewohner verletzt

Zwei verletzte Bewohner und rund 150.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes vom Dienstagnachmittag in Röslau.

RÖSLAU. Gegen 15.15 Uhr ging die Mitteilung über das Feuer bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken ein. Als die alarmierten, über 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und der Polizei eintrafen, brannte es im ersten Stockwerk des zweistöckigen Mehrfamilienhauses. Alle Anwesenden konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Zwei Bewohnerinnen im Alter von 18 und 59 Jahren erlitten bei dem Brand leichte Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus dem näheren Umkreis brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand an dem jetzt unbewohnbaren Gebäude erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt von Röslau für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Der Kriminaldauerdienst aus Hof hat am Brandort die Ermittlungen aufgenommen. Nach einer ersten Auskunft der Kriminalbeamten ist das Feuer im Bereich eines Kamins ausgebrochen und setzte anschließend die Wohnräume in Brand.