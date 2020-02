Pkw massiv beschädigt Unbekannter zersticht Autoreifen und zerstört Windschutzscheibe

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Sonntag, 9. Februar, 16 Uhr, bis Montag, 10. Februar, 14.15 Uhr, wurde ein in der Schulstraße in Helmbrechts geparkter Seat Leon durch eine bislang unbekannte Person massiv beschädigt.