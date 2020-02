Um Hinweise wird gebeten Marktredwitz nach Schwandorf für 150 Euro – Taxigast will nicht zahlen und macht sich aus dem Staub

Ein bislang unbekannter Täter orderte am späten Montagabend in Marktredwitz ein Taxi und ließ sich damit nach Schwandorf fahren.

SCHWANDORF. Als das Taxi um kurz nach 20 Uhr am Ziel in der Garrstraße angekommen war und der Taxifahrer den zuvor vereinbarten Fahrpreis in Höhe von 150 Euro kassieren wollte, gab der unbekannte Mann an, das Geld aus seiner Wohnung holen zu wollen. Als er ausgestiegen war, flüchtete er jedoch in unbekannte Richtung. Der Mann wird als circa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit osteuropäischer bzw. slawischer Erscheinung beschrieben.

Hinweise auf den Taxibetrüger nimmt die Polizeiinspektion Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 4301-0 entgegen.