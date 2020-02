Trotz zweifacher Sicherung Dieb klaut Fahrrad im Wert von 1.450 Euro aus Tiefgarage

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Samstag, 8. Februar, im Zeitraum von 16 bis 17 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter in Weiden ein Mountainbike der Marke Ghost. Der Tatort befindet sich in der Stresemannstraße, in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses.