Kollision Verkehrsunfall in Weiden mit 25.000 Euro Sachschaden

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 9. Februar, kurz nach 12 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Weiden. Der Fahrer eines Mercedes befuhr die vorfahrtsberechtigte Kurfürstenstraße in Richtung Prinz-Ludwig-Straße.