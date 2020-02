Festnahme in Weiden Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Polizeiinspektion Weiden beschäftigte seit mehreren Wochen eine Einbruchsserie im Stadtzentrum von Weiden.

WEIDEN. Von Anfang Dezember 2019 bis Anfang Februar 2020 verzeichnete die Polizeiinspektion Weiden über 20 Fälle, welche dieser Serie zugeordnet wurden. Nun wurde ein Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen.

Die Serie betraf fast ausschließlich gewerbliche Objekte. In vier Fällen wurden Fahrzeuge aufgebrochen. Hierbei wurde Bargeld im hohen vierstelligen Bereich entwendet. Bei den Einbrüchen entstand ein Sachschaden von über 30.000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug der Täter bei einem gewerblichen Objekt im südöstlichen Bereich der Stadt Weiden zu und konnte noch unmittelbar nach dieser Tat festgenommen werden. Denn aufgrund akribischer Ermittlungsarbeit konnte der Aufenthaltsort des Beschuldigten ausfindig gemacht werden. Die Staatsanwaltschaft Weiden ordnete noch in der Nacht eine Wohnungsdurchsuchung an. Als die Beamten der Polizeiinspektion Weiden und der Operativen Ergänzungsdienste zugriffen, war der Täter soeben dabei, sein frisch erbeutetes Bargeld zu zählen. Überrascht von der Schnelligkeit der Ermittler ließ er sich widerstandslos festnehmen. Ein Teil der Beute aus den vorangegangen Taten konnte sichergestellt und bereits einigen Einbrüchen zugeordnet werden. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.

Gegen den 34-jährigen Deutschen wurde Haftbefehl erlassen. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt ein. Die Motivation des Täters dürfte im Bereich der Beschaffungs- bzw. Rauschgiftkriminalität liegen.