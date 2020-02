Unfallflucht Unbekannter fährt Neuwagen auf dem Gelände eines Autohauses an

Foto: 123rf.com

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Dienstag, 28. Januar, bis Freitag, 7. Februar einen Fiat 500, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Max-Planck-Straße in Helmbrechts abgestellt war, beschädigt.