Polizei bittet um Hinweise Unbekannter fährt geparkten Mercedes an und haut ab

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Sonntag, 9. Februar, hatte ein 54-jähriger Schwandorfer seinen schwarzen Mercedes in der Spitalstraße in Schwandorf geparkt. In der Zeit zwischen 11 Uhr und 12.15 Uhr fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten Pkw und verursachte einen Schaden am rechten Fahrzeugheck.