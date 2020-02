Polizei bittet um Hinweise Vandalen beschädigen erneut Kiosk in Arzberg

Foto: 123rf.com

Ein 48-jähriger Geschädigter zeigte bei der PI Marktredwitz eine Sachbeschädigung gegen Unbekannt an. Demnach beschädigten der oder die unbekannten Täter die Scheibe eines leer stehenden Kiosks in der Bahnhofstraße in Arzberg, indem sie diese vermutlich mit einem Stein einwarfen.