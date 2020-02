Die Polizei sucht Zeugen Einbruch in eine Gaststätte – Täter klauen Mobiltelefone und ein Auto

Mit Mobiltelefonen aus einer Gaststätte und einem silbernen Dacia Duster im Gesamtwert von circa 15.000 Euro entkam ein derzeit noch Unbekannter in der Nacht zum Samstag. An dem Auto waren die Kennzeichen „WUN-FK 64“ angebracht. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Mithilfe.

Ortsmarke. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter im Zeitraum von Freitag, 7. Februar, circa 22 Uhr, bis Samstag, 8. Februar, gegen 9 Uhr, in das Restaurant in der Maximilianstraße nahe der Pachelbelgasse. In den Räumen entwendete er mehrere Handys und sowie den Autoschlüssel für den silbernen Dacia Duster der Betreiber. Anschließend gelang dem Dieb mit dem hinter der Gaststätte geparkten, neuwertigen Wagen unerkannt die Flucht.

Die Ermittler fragen: Wer hat in der Zeit von Freitag, etwa 22 Uhr, bis Samstagmorgen, eine verdächtige Person bei der Gaststätte in der Maximilianstraße, nahe der Pachelbelgasse, gesehen? Wer hat den silbernen Dacia Duster mit den Kennzeichen „WUN-FK 64“ nach Freitagabend noch gesehen? Wer kann sonst Angaben machen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.