Unfall in Schwarzenfeld Autofahrer kollidiert mit Geisterradler

Foto: Photographee.eu/123rf.com

Am Samstag, 8. Februar, um 10.45 Uhr, wollte der 47-jährige Fahrer eines Mercedes A-Klasse in Schwarzenfeld von der Straße „Am Gleis“ nach rechts in die Amberger Straße einbiegen, als es zum Unfall kam.