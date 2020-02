Alkohol getrunken 21-Jähriger tickt an der Tankstelle aus und greift Polizisten an

Foto: 123rf.com

Am Freitagabend, 7. Februar, gegen 22.45 Uhr, betrat ein junger Mann eine Tankstelle in der Wunsiedler Straße in Hof und trank dort ein Bier. Als er vom Personal in der Tankstelle auf das Alkoholverbot in der Tankstelle angesprochen wurde, öffnete sich der junge Mann sogleich ein weiteres Bier.