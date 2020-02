Parfüm und Schmuck im Wert von 130 Euro Schwangere Rauschgiftsüchtige bei Ladendiebstahl erwischt

Eine 20-jährige, amtsbekannte Rauschgiftsüchtige, wurde Donnerstagnachmittag, 6. Februar, beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Breite Straße in Schwandorf ertappt.