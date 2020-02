1.000 Euro Sachschaden Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Vereinsheim in Hof in der Zeit von Montag, 3. Februar, bis Donnerstag, 6. Februar, an und erbeuteten Bargeld. Die Polizeiinspektion Hof bittet um Zeugenhinweise.