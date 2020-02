Unfälle im Raum Wunsiedel Glatte Straßen wurden Auto- und Lkw-Fahrern zum Verhängnis

Gleich drei Unfälle wegen schneeglatter Straßen musste die PI Wunsiedel bearbeiten.

TRÖSTAU. Am Dienstag, 4. Februar, um 6.45 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw die Bundesstraße B303 von Tröstau kommend in Richtung Bad Berneck. Kurz vor dem Silberhaus geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der Fahrzeugfront gegen die rechten Schutzplanken. Dabei wurde der 53-Jährige leicht verletzt und begab sich deshalb zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Auto, das abgeschleppt werden musste, entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Reparaturkosten für die beiden beschädigten Leitplankenfelder belaufen sich auf circa 1.000 Euro.

Um 13.15 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2665 von Nagel in Richtung Tröstau unterwegs. In einer Linkskurve kam er ebenfalls auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern, weil er zu schnell fuhr. Dabei geriet er ins linke Bankett, überfuhr hier zwei Leitpfosten und überschlug sich. Anschließend blieb der Pkw im linken Straßengraben auf der Fahrerseite liegen. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nicht und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, befreien. Der Wagen wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Kosten für die Erneuerung der beiden Leitpfosten dürften sich auf circa 50 Euro belaufen.

Ein weiterer Glätteunfall ereignete sich am Mittwochmorgen um 3.40 Uhr auf der Bundesstraße 303 zwischen dem Silberhaus und der ersten Abzweigung nach Fichtelberg. Hier war ein 54-jähriger Mann mit seinem Sattelzug ins Rutschen geraten und krachte in die rechte Leitplanke, die ein Abrutschen des Sattelzugs in den Graben verhinderte (Foto). Für die Bergung des Fahrzeugs, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstand, musste die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der 54-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und wurde mit dem BRK in ein Krankenhaus gebracht.