Die Polizei ermittelt Trio erwischt – Tabakwaren im Wert von knapp 330 Euro einfach eingesteckt

Ausgeraucht hat es sich erst einmal für drei Ladendiebe im Alter von 28, 17 und 17 Jahren.

WEIDEN. Die drei wurden am Donnerstag, 6. Februar, gegen 16.30 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Unteren Bauscherstraße in Weiden dabei beobachtet, wie sie sprichwörtlich jede zur Verfügung stehende Tasche in ihrer Kleidung mit Tabakwaren vollstopften. Das Treiben blieb natürlich nicht unbemerkt, weshalb die drei durch Angestellte am Verlassen des Marktes gehindert wurden.

Die hinzugerufenen Beamten durchsuchten die drei Delinquenten und förderten Tabakwaren im Wert von knapp 330 Euro wieder ans Tageslicht. Alle drei dürfen nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls rechnen. Die beiden Minderjährigen dürfen sich zudem noch vor dem Jugendamt rechtfertigen. Die beiden unter 18-Jährigen wurden im Anschluss ihren Erziehungsberechtigten übergeben.