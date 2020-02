Die Polizei bittet um Mithilfe Betrüger ergaunert in einer Bankfilialen im Bereich Weiden eine fünfstellige Geldsumme

Mehr als dreist zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 5. Februar. Dieser marschierte in mehrere Bankfilialen, gab sich als Geschäftsführer einer Firma aus und gelang so an einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt.