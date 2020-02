Ausgetickt Unbekannter schlägt in Weiden auf das Auto eines 57-Jährigen ein

Der nachfolgende Fall liest sich eigentlich wie aus einem Hollywood-Drehbuch. So aber tatsächlich passiert im Stadtgebiet Weiden am Donnerstag, 6. Februar, gegen 17.35 Uhr.

WEIDEN. Ein 57-jähriger Weidener befuhr mit seinem Pkw die Neustädter Straße stadtauswärts. Vor ihm fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Unbekannter mit seinem Pkw. Offenbar aufgrund der Verkehrssituation kam es zwischen dem Weidener und dem Vorausfahrenden zu Unstimmigkeiten, die zunächst in einer Streitigkeit endeten.

Doch was der Unbekannte dann tat geht über das „übliche Maß“ hinaus. Der Unbekannte stieg aus seinem Fahrzeug aus und begab sich zum Fahrzeug des Weideners. Dort angekommen zog er einen Gegenstand, eventuell ein Metallrohr, hervor und begann damit auf das Fahrzeug einzuschlagen. Hierdurch ging die Seitenscheibe zu Bruch. Und auch sonst zieren den Pkw des Weideners nun unzählige Dellen und sonstige Beschädigungen. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 6.000 Euro belaufen. Der Unbekannte stieg im Anschluss wieder in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt fort.

Die Polizei versucht nun, die Identität des aggressiven Fahrzeuglenkers zu ermitteln. Da in der Neustädter Straße zu dieser Zeit überaus viel Verkehr herrscht dürfte es durchaus Zeugen zu diesem Vorfall geben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und auch sonst Angaben zu Tat und Täter geben können werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Weiden unter der 0961/ 401-320 in Verbindung zu setzen.